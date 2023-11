Lazio-Celtic, dubbi su Provedel. Pedro dal primo minuto

Tempo di lettura meno di un minuto

Alle 18.45 i biancocelesti sfideranno gli scozzesi all’Olimpico nella quinta giornata di Champions League. Sarri con delle assenze

Manca poco a Lazio-Celtic, quinta giornata del girone E di Champions League. Per i biancocelesti possibile già match point per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Infatti con una vittoria contro gli scozzesi e con la sconfitta del Feyenoord contro l’Atletico Madrid, la Lazio staccherebbe il pass con un turno di anticipo. Per Sarri qualche assenza di troppo: Casale, Romagnoli, Zaccagni più lo squalificato Vecino. In difesa, pronto Gila. Dubbi su Provedel tra i pali, alle prese fino a ieri con una sindrome influenzale. In avanti Pedro insieme a Immobile e Felipe Anderson.

Sandro Caramazza

Fonte foto: getty images