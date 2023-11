Inter, Bastoni e Dumfries non partono per Lisbona

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore centrale non ha recuperato dal problema al polpaccio mentre l’esterno olandese ha un affaticamento muscolare

Niente Champions League per Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, i due non sono partiti con la squadra verso Lisbona per affrontare il Benfica. Il difensore classe ’99 non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio patito in nazionale mentre il numero 2 ha un affaticamento muscolare ed Inzaghi ha preferito non rischiarlo. I due dovrebbero comunque essere a disposizione per la partita contro il Napoli di domenica sera.

Inzaghi può invece sorridere viste le condizioni di Sanchez. Il cileno si è allenato in gruppo e dovrebbe essere a disposizione del mister. La speranza dell’Inter è che il numero 70 non senta nuovamente dolore alla caviglia.

