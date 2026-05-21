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L’Aston Villa vince l’Europa League! Battuto 0-3 il Friburgo

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Davide Farina
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Unai Emery vince questa competizione per la quinta volta grazie alle reti di Tielemans, Buendia e Rogers

Nella serata di ieri si è giocata a Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa. I ragazzi di Unay Emery hanno disputato una partita di alto livello imponendosi per 0-3 contro la compagine tedesca che poco ha potuto. I Villans sbloccano la partita al 41′ con Tielemans per poi, dopo soli 7 minuti, trovare il raddoppio con un sinistro all’incrocio dei pali di Buendia. Nella ripresa chiude i conti Rogers al 58′. Festa totale per l’Aston Villa che conquista per la prima volta nella storia l’EL e torna ad alzare un trofeo dopo 30 anni (l’ultimo fu la Coppa di Lega nella stagione 1995-96). Unai Emery si conferma un fuoriclasse a livello europeo dato che questo è il quinto successo in Europa League in carriera (record): 3 trionfi con il Siviglia tra il 2013 e il 2016 e uno con il Villarreal nella stagione 2020-21.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina

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