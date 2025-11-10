La Roma perde Dovbyk, Conte e Napoli si confrontano, la domenica da sogno di Massimo Pessina

Tempo di lettura 2 minuti

L’attacco giallorosso, già non in gran forma, dovrà fare a meno dell’ucraino, il tecnico e la dirigenza azzurra si incontrano per parlare di futuro dopo gli ultimi risultati, intanto a Bologna c’è stato un esordio da ricordare

La Roma festeggia il primo posto in campionato in coabitazione con l’Inter ma non può sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria. Nel match contro l’Udinese è uscito anzitempo dal campo Artem Dovbyk e gli esami di oggi non sono positivi. Per la punta giallorossa lesione di una certa importanza del tendine del retto femorale sinistro. Tradotto in giorni di assenza potrebbe volerci anche un mese e mezzo per rivederlo in campo. L’attacco, tra l’altro, è il reparto che più sta deludendo nella stagione romanista, con Ferguson e Bailey ai box arriva un problema in più per Gasperini. A gennaio si dovrà in qualche modo intervenire sul mercato per cercare di mettere riparo alle scelte fatte a inizio stagione.

Il Napoli è in un momento non facile. La sconfitta di Bologna ha lasciato segni importanti nella squadra e in Antonio Conte, soprattutto per le modalità in cui è avvenuta. Sembra sia previsto un incontro tra l’allenatore e la società per fare un punto della situazione. Le parole del mister partenopeo non hanno lasciato indifferenti i vertici e c’è da capire se ci sono le basi per poter continuare insieme. La sosta potrà aiutare a comprendere cosa succede. Nelle ultime tre partite disputate tra campionato e Champions League 0 gol fatti e 2 subiti. Per i campioni d’Italia un ruolino non accettabile.

Conte evidentemente non soddisfatto dopo la sconfitta di ieri – Fonte ilbellodelcalcio.net

Infine la bella storia di Massimo Pessina. Proprio contro il Napoli l’infortunio di Skorupski unito al precedente malanno di Ravaglia hanno schiuso le porte del campo al portiere classe 2007 che compirà 18 anni a Natale. Un’esordio da favola per lui che ha tenuto botta di fronte ai campioni d’Italia in un match conclusosi con la grande vittoria dei rossoblu. Un momento questo dove i portieri di riserva possono dire la propria. Lo ha fatto anche Alberto Paleari nel derby di Torino e toccherà molto probabilmente a Edoardo Corvi alla ripresa del campionato visto l’infortunio occorso a Suzuki del Parma.

La gioia di Massimo Pessina dopo il suo esordio vincente – Fonte zonamistamagazine.com

Glauco Dusso