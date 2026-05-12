La lotta salvezza in Liga è ancora apertissima

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Tante squadre a rischio retrocessione nel campionato spagnolo, un finale emozionante e difficile da prevedere

La situazione nella parte basse della classifica in Spagna è tutt’altro che decisa con addirittura 13 squadre matematicamente ancora a rischio. In questo articolo parleremo di questo e analizzeremo brevemente chi ha meno possibilità di restare nella Liga anche nella prossima stagione.

Iniziamo facendo un discorso puramente numerico dato che tra il Levante, 19esimo, e il Getafe, settimo, ci sono solo 9 punti con ancora tre partite da giocare. Questo testimonia che la Liga, ad eccezione delle prime 4 classificate, abbia un livello molto simile tra i team. Sappiamo che è molto forzato inserire anche Getafe, Real Sociedad e Athletic Bilbao nella corsa salvezza perché stanno lottando per un posto in Europa, ma finché la matematica lo consente è anche giusto citarli.

Tralasciando i numeri e analizzando quanto fatto in stagione, estenderei la lotta per non retrocedere fino al Siviglia 13esimo che è a +4 dal 19esimo posto. Perciò sono 7 le squadre coinvolte maggiormente nelle ultime 3 giornate di Liga. Tra tutte i due club più in difficoltà sono l’Espanyol e il Girona, rispettivamente 1 e 2 punti conquistati nelle ultime 5 partite e un calendario molto complicato da qui alla fine.

Discorso completamente diverso per quanto riguarda il Levante: la squadra è attualmente 19esima ma ha conquistato ben 10 punti in 5 partite dando prova di essere ancora viva e di voler lottare fino al fine per ottenere la salvezza. L’Alaves, 18esimo a 37 punti, è in una via di mezzo dato che ha mosso la classifica conquistando una vittoria e due pareggi negli ultimi 5 incontri ma affronteranno il Barcellona alla prossima e il Rayo Vallecano all’ultima.

Il Siviglia, con le ultime due vittorie contro Espanyol e Real Sociedad, ha dato una spallata importante tanto che ha ottime possibilità di non retrocedere. L’Elche che ha ottenuto dieci punti nelle ultime cinque rilanciandosi in classifica. Chiudiamo parlando del Mallorca che verosimilmente si giocherà la salvezza alla 37esima giornata contro il Levante, una partita ostica ma equilibrata visto il momento delle due squadre (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 gare per i pirati).

Tutto questo ci regalerà un finale di campionato apertissimo e tutto da vedere per capire chi retrocederà e chi invece giocherà nella massima serie spagnola anche nella prossima stagione.

Fonte foto: spaziocalcio.it

Davide Farina