La Juventus per il dopo Vlahovic vuole Osimhen

Il club bianconero, che in estate dovrebbe lasciare andare il serbo, punta il centravanti del Galatasaray, ma di proprietà del Napoli

Victor Osimhen obiettivo numero uno della Juventus. La società bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli nel ruolo di uomo mercato, punta l’attuale attaccante del Galatasaray, ma di proprietà del Napoli, per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Osimhen, ceduto in prestito dal Napoli in Turchia la scorsa estate, farà ritorno in Italia una volta chiusa la stagione. Il suo futuro non sarà a Napoli. Lui vorrebbe la Premier League, ma anche l’Italia e la Serie A non gli dispiacerebbero. La Juventus è in contatto con il suo entourage: ci vogliono circa 80 milioni di euro.

Sandro Caramazza

Fonte foto: football Italia