Mourinho allenatore del Benfica! Inter con Frattesi e Pio Esposito, Atalanta a Parigi

Lo Special One ritorna ad allenare una squadra portoghese a distanza di 21 anni, l’ultima era stato il Porto. Stasera, in campo i nerazzurri di Milano contro l’Ajax e quelli di Bergamo col Psg

José Mourinho si prepara a sostituire Bruno Lage sulla panchina del Benfica. Per lui si tratta di un ritorno alle Aquile, avendole già allenate nel 2000. In generale, l’ultima squadra lusitana guidata da Mou è stata il Porto, dove tra il 2002 e il 2004 vinse tutto, tra cui Coppa UEFA e Champions League. Mourinho prende un Benfica quarto in campionato con 10 punti (con una partita in meno) e a meno 5 dalla vetta occupata dal Porto. Per Lage fatale più che altro la clamorosa sconfitta interna di ieri contro il Qarabag, nella prima giornata di Champions League. I lusitani, avanti di due gol, si sono fatti rimontare dagli azeri perdendo 3-2 al da Luz.

Stasera inizia la Champions League anche per Inter e Atalanta. I nerazzurri vice campioni d’Europa sono ospiti dell’Ajax di Heitinga alla Johan Cruijff Arena. Chivu opterà per qualche cambio. A centrocampo, dopo 3 panchine di fila, il tecnico romeno si prepara a rispolverare Davide Frattesi, che dovrebbe giocare al posto di Barella, mentre in attacco, complice il mal di schiena di Lautaro Martinez, il baby Pio Esposito è pronto a strappare una maglia dal 1’. Il “canterano” è in vantaggio su Bonny. In porta, resterà Sommer, nonostante gli errori contro la Juventus.

Quanto all’Atalanta, esordio non banale per Ivan Juric in Champions League. La Dea è ospite al Parco dei Principi, tana dei campioni d’Europa del Psg di Luis Enrique. Senza Scamacca, ancora ai box, in attacco l’Atalanta sarà guidata dal montenegrino Nikola Krstovic, ma la stella della Dea che ha tutte le carte in tavola per brillare sotto la Tour Eiffel si chiama Charles De Ketelaere. Il belga, reduce da una doppietta contro il Lecce in campionato, proverà a trascinare l’Atalanta verso l’impresa.

