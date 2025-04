Koopmeiners e McKennie a parte: in dubbio per Parma-Juventus

Tempo di lettura meno di un minuto

Oggi bianconeri in campo per la ripresa degli allenamenti ma sia l’olandese che l’americano hanno svolto il lavoro personalizzato

Dopo aver raccolto sette punti in tre partite con Igor Tudor in panchina, contro Genoa, Roma e Lecce, la Juventus adesso se la vedrà contro il Parma allo Stadio Ennio Tardini. Oggi la ripresa degli allenamenti alla Continassa. Sia Teun Koopmeiners che Weston McKennie hanno lavorato a parte. Entrambi erano usciti malconci dall’ultima sfida di campionato contro il Lecce: affaticamento muscolare per l’olandese e sovraccarico alla coscia per l’americano. In vista di Parma-Juventus, sfida in programma il giorno di Pasquetta, i due rimangono in dubbio ma c’é comunque ancora tempo per recuperare.

Sandro Caramazza

Fonte foto: juventus.com