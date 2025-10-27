Kevin De Bruyne dovrà operarsi e resterà fuori per almeno quattro mesi! L’Inter perde Mkhitaryan per almeno un mese. Atalanta-Milan il big match della nona giornata di Serie A

Tempo di lettura 2 minuti

Il belga ha subìto una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra e la decisione presa è quella di affidarsi alla chirurgia. Il centrocampista nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare e sarà out diverse settimane, salterà quindi il derby. La Dea ospiterà i rossoneri nella gara che potrebbe dare diverse risposte ad entrambe le formazioni

Il sospetto era che ci si trovasse davanti ad un infortunio serio e gli esami strumentali hanno purtroppo confermato la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Si tratta di una zona del muscolo delicata, maggiormente fibrosa e quindi meno elastica e una prognosi intorno ai quattro mesi per una effettiva guarigione si può senz’altro ritenere corretta. Pareri illustri affermano che se si tratta di una zona precedentemente infortunata, l’operazione chirurgica potrebbe essere davvero utile, perché rinforzerebbe maggiormente la zona e permetterebbe di affrontare il periodo di riabilitazione in maggiore sicurezza. Le considerazioni appena espresse sembrerebbero proprio quelle alle quali sono giunti un po’ tutti, dallo staff medico del Napoli, all’entourage del calciatore e persino dai medici della nazionale belga. Kevin sarà operato a Bruxelles.

Napoli-Inter al Maradona, oltre a quello di De Bruyne, ha visto anche l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan e, oggi, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, confermando la serietà del problema. L’armeno salterà diverse partite di Serie A, tra cui il derby del 23 novembre, e alcune di Champions.

La gara tra Atalanta e Milan, tra corsi e ricorsi, è divenuto uno dei big match degli ultimi anni, soprattutto con la crescita esponenziale della Dea, sotto la guida di Gasperini. Il suo naturale successore, Juric, sta ancora cercando la quadra e, comunque, l’Atalanta è imbattuta e questo dovrà pur significare qualcosa! La Dea gioca e crea tanto, ma non concretizza tanto e forse serve proprio una gara così importante per cambiare rotta ed emergere definitivamente. Il Milan intanto recupera almeno un pezzo tra i tanti infortunati, tornerà, partendo comunque dalla panchina, Ruben Loftus-Cheek, sicuramente almeno un cambio importante per il centrocampo rossonero. In attacco ancora in bilico la decisione tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku per chi sarà la spalla di Leao. Tomori tornerà al suo posto partendo dal primo minuto.

Fonti foto: gianlucadimarzio.com; fanpage.it

Luigi A. Cerbara