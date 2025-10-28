Dramma Josep Martinez. Le ultime su Lecce-Napoli e il mercato della Lazio

Tempo di lettura 2 minuti

Terribile notizia per il portiere dell’Inter, coinvolto in un incidente stradale, dove ha perso la vita un anziano. Le ultime sugli azzurri e la squadra di Sarri

Dramma terribile stamattina a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile. Josep Martinez, portiere dell’Inter, è stato coinvolto in un incidente stradale, dove ha perso la vita un anziano signore di 81 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, che guidava una carrozzina elettrica, ha avuto un malore e ha invaso la corsia opposta, causandone la morte. Sul luogo sono accorsi elisoccorso, ambulanza e carabinieri. La società nerazzurra ha annullato la conferenza stampa di vigilia di Inter-Fiorentina, inizialmente programmata per le ore 14.

Intanto, oggi si ritorna in campo. Il Napoli sfida il Lecce al Via del Mare con l’obiettivo di allungare in classifica, in attesa poi della partita della Roma contro il Parma domani sera. Conte si ritrova senza Kevin De Bruyne, che ne avrà almeno per 4 mesi. In avanti, potrebbe essere rilanciato Noa Lang, ad oggi ancora un pesce fuor d’acqua in quel di Napoli. Lucca farà da terminale offensivo. Recuperati Hojlund e Rrahmani per la panchina. Nel Lecce, solita bagarre in avanti tra il baby Camarda e il serbo Stulic.

La Lazio cerca rinforzi. Dopo un estate a vedere le altre comprare, a causa del mercato bloccato, la società biancoceleste da gennaio potrà ritornare ad operare. Sarri ha messo nel mirino tre giocatori per rinforzare il suo organico: Aaron Martin del Genoa, Ivan Ilic del Torino e Lorenzo Insigne. Quest’ultimo potrebbe anche firmare da svincolato. Dopo un inizio claudicante, la Lazio si sta riprendendo e domenica sera ha conquistato una grande vittoria contro la Juventus.

