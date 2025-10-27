Sunderland e Bournemouth: le due nuove favole della Premier League

Tempo di lettura 3 minuti

Ogni anno il campionato inglese si fa sempre più equilibrato ed in grado di regalare sorprese, ad oggi sono due i club che hanno sovvertito le gerarchie in questa prima parte di stagione

Lo abbiamo imparato negli anni scorsi. La Premier League è il luogo dove tutto è possibile, a cominciare dalla singola partita fino ad arrivare all’intero campionato le sorprese non mancano mai. A quasi dieci anni di distanza, tutti hanno ancora negli occhi la memorabile impresa del Leicester di Ranieri, ma volendo abbassare l’asticella dell’incredulità anche nelle ultime stagioni non sono mancate le squadre in grado di ribaltare qualche pronostico e scombinare le gerarchie del football anglosassone. In questa prima parte di stagione le due rivelazioni portano il nome di Sunderland e Bournemouth.

Quella del Sunderland è senza dubbio la sorpresa maggiore. A maggio di quest’anno i Black Cats sono tornati in Premier League grazie all’incredibile vittoria in rimonta nello spareggio contro lo Sheffield United. Una promozione sofferta, arrivata dopo otto anni di purgatorio nelle serie minori del calcio inglese, di cui quattro addirittura in terza divisione. Una caduta (e una risalita) immortalata anche da Netflix nell’ormai celebre documentario “Sunderland Till I Die”. La rinascita dei biancorossi però ha anzitutto un nome ed un cognome di stampo francese: Kyril Louis-Dreyfus.

L’imprenditore e investitore transalpino è uno dei più giovani miliardari al mondo ed ha rilevato il Sunderland nel 2021 con l’obiettivo dichiarato di riportarlo stabilmente in Premier League in dieci anni. Dopo soli quattro anni, grazie ad un solido progetto tecnico, l’obiettivo sembra già stato raggiunto. Louis-Dreyfus ha scelto Regis Le Bris come allenatore e l’ex Roma Florent Ghisolfi come direttore sportivo. Oltre a loro, ha avallato tanti investimenti sul mercato, sicuramente onerosi ma altrettanto intelligenti: Diarra (c) dallo Strasburgo, Adingra (a) dal Brighton, Le Fee (c) dalla Roma e Brobbey (a) dall’Ajax, Risultato? Dopo nove giornate di Premier League, i Black Cats sono quarti in classifica, un rendimento incredibile per una neopromossa, ma per niente frutto del caso.

Meno sorprendente ma comunque degno di nota è stato l’inizio di campionato del Bournemouth. La formazione di Iraola già nella scorsa stagione disputò un’ottima Premier League classificandosi nona e mostrando un gioco tanto bello da vedere quanto efficace. Guidati dal bomber Semenyo, vice capocannoniere alle spalle dell’inarrivabile Haaland, le Cherries stanno tenendo il passo delle altre big di Premier e grazie soprattutto alla loro grande fase offensiva attualmente si trovano al secondo posto in classifica. È ancora presto per trarre conclusioni, ma se per il secondo anno di fila il Bournemouth si trova ai piani alti del calcio inglese non può essere una coincidenza. Le avversarie sono avvisate.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fotmob.com)