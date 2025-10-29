Juventus, la prima e l’ultima di Brambilla. L’Inter si affida a Pio Esposito con la Fiorentina e il Genoa blinda il gioiello Ekhator

Tempo di lettura 2 minuti

Oggi in campo ancora la Serie A con l’allenatore della Next Gen che esordirà contro l’Udinese, da domani inizierà l’era Spalletti. Chivu, invece, punta sul classe 2005, mentre il Grifone rinnova il 2006

In attesa della firma di Luciano Spalletti, che potrebbe arrivare già oggi, la Juventus torna in campo e lo farà con Massimo Brambilla in panchina. Il tecnico della Next Gen esordirà contro l’Udinese. L’obiettivo dei bianconeri è quello di vincere a tutti i costi, visto che nelle ultime otto uscite sono arrivati cinque pareggi e tre sconfitte. Brambilla andrà col 3-4-2-1 di Igor Tudor, in avanti Vlahovic in pole per giocare come punta centrale, supportato da Yildiz e Conceicao. Oltre al turco, rientrano dal 1′ rispetto all’Olimpico anche Di Gregorio, Rugani e Thuram. Runjaic risponde con Zaniolo e Davis, che partita dopo partita stanno trovando sempre più sintonia.

Dopo il dramma di Josep Martinez, stasera l’Inter scende in campo contro la Fiorentina. Dopo il KO a Napoli, Cristian Chivu deve ritornare alla vittoria e per farlo si affiderà a Pio Esposito in avanti. Il classe 2005 è in vantaggio su Bonny. In mezzo al campo, Sucic dovrebbe vincere il ballottaggio con Zielinski per sostituire l’infortunato Mkhitaryan. Per il resto, confermata la solita Inter. La Fiorentina, che in questo campionato non ha ancora mai vinto, tenta il colpaccio a San Siro. In avanti, confermata la coppia Kean-Gudmundsson. Il grande ex Dzeko parte dalla panchina.

A proposito di giovani italiani, il Genoa ha deciso di rinnovare il contratto all’attaccante del 2006 Jeff Ekhator. Il baby centravanti, autore di un gol a Napoli di tacco in questa stagione, ha rinnovato fino al 2029. Una mossa non banale quella del Grifone, a rimarcare la volontà del club di puntare forte sul ragazzo nato a Genova da genitori nigeriani. Ekhator, 18 anni, sta trovando sempre più spazio nel Genoa di Vieira ed è entrato anche nel giro della Nazionale Under 21. Già questa sera aiuterà il Genoa a ritrovare la vittoria contro la Cremonese.

