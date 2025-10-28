Spalletti in pole per il dopo Tudor, Messi in forse per il mondiale 2026, la Serie A valuta di spostare i match delle 20:45 alle 20

Tempo di lettura 2 minuti

Il tecnico toscano sembra il principale indiziato per sostituire l’allenatore croato, la Pulce non è ancora sicuro di esserci nella prossima kermesse iridata, la Lega propone a Dazn il cambio di orario

Sono giorni concitati in casa Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor in seguito alla sconfitta di domenica sera con la Lazio. Contro l’Udinese domani pomeriggio l’allenatore ad interim sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, mentre procede la ricerca del successore di Tudor. In pole position resta Luciano Spalletti, che però proprio oggi ai microfoni di Sky Sport ha risposto in maniera vaga alle domande dei giornalisti che lo accostavano al club bianconero. Il tecnico di Certaldo rimane comunque l’opzione numero uno per la Juventus, ma piace anche Raffaele Palladino.

Palladino

(Fonte immagine: Sport.sky.it)

Mancano poco meno di otto mesi all’inizio del prossimo mondiale, ma ancora non è certa la presenza di Lionel Messi. La Pulce, che ha trascinato l’Argentina alla vittoria iridata in Qatar tre anni fa, è stata protagonista anche nel corso delle ultime qualificazioni, ma non ha ancora deciso se il prossimo giugno risponderà alla chiamata dell’Albiceleste. In un’intervista alla emittente americana NBC, il fenomeno argentino ha spiegato che scioglierà le riserve solo dopo l’inizio della preseason con l’Inter Miami, una volta valutata la sua condizione fisica e mentale. La speranza, non solo per gli argentini ma per tutti gli appassionati di calcio, è che Messi ci regali un’ultima apparizione nella competizione più prestigiosa del mondo.

(Fonte immagine: Cnn.com)

Infine, una possibile svolta nella calendarizzazione dei match di Serie A. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la Lega di Serie A avrebbe proposto informalmente a Dazn di anticipare l’orario di inizio delle partite della sera dalle 20:45 alle 20. L’idea, caldeggiata anche da allenatori come Allegri e Sarri, ha lo scopo di rendere più agevole il ritorno delle squadre in trasferta ed anche l’esodo dei tifosi dallo stadio, soprattutto la domenica sera. C’è anche però una questione di audience: secondo le ultime analisi di mercato infatti le fasce di pubblico più giovani sono più portate a guardare per intero partite che non terminano troppo tardi.

(Fonte immagine: Firenzeviola.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)