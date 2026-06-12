Home News Juventus: Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato

Juventus: Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato

Da
Luigi A. Cerbara
-
   Tempo di lettura meno di un minuto

Addio a Damien Comolli che, concordate con la società, ha rassegnato le dimissioni da ogni incarico portando a casa l’ammontare lordo di 1,8 mln di euro

La volontà reciproca di interrompere il rapporto tra Damien Comolli e la Juventus, si è consumata oggi a seguito del CDA che ha accettato le sue dimissioni e nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. L’ex Sassuolo ha grande passione ed è manager di notevoli capacità ed esperienza, apporterà certamente novità e cambiamenti nel mercato juventino, grazie a visione e strategia, cose che lo hanno condotto, in maniera particolare nei 12 anni trascorsi al Sassuolo, ad ottimi risultati tanto sul piano tecnico, quanto su quello economico.

Fonte foto: repubblica.it

Luigi A. Cerbara

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.