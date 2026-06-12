Juventus: Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato

Tempo di lettura meno di un minuto

Addio a Damien Comolli che, concordate con la società, ha rassegnato le dimissioni da ogni incarico portando a casa l’ammontare lordo di 1,8 mln di euro

La volontà reciproca di interrompere il rapporto tra Damien Comolli e la Juventus, si è consumata oggi a seguito del CDA che ha accettato le sue dimissioni e nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. L’ex Sassuolo ha grande passione ed è manager di notevoli capacità ed esperienza, apporterà certamente novità e cambiamenti nel mercato juventino, grazie a visione e strategia, cose che lo hanno condotto, in maniera particolare nei 12 anni trascorsi al Sassuolo, ad ottimi risultati tanto sul piano tecnico, quanto su quello economico.

Fonte foto: repubblica.it

Luigi A. Cerbara