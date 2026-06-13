Diario Mondiale 2026 – debutto per le altre 2 padrone di casa

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Pari del Canada, vittoria per gli USA. Tra stanotte e domani mattina fari puntati sui ct Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella

Al BMO Field di Toronto fa il suo debutto in questa rassegna iridata il Canada che non va oltre il pareggio, 1-1, contro la Bosnia- Erzegovina. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il bosniaco Lukic appoggia il pallone in rete al 21esimo. Al minuto 52 pregevole azione per il Canada, Laryea conclude in porta ma il pallone si infrange sul difensore Kolasinac che d’istinto e in maniera rocambolesca lo spedisce sulla traversa. I padroni di casa ristabiliscono la parità invece al 78esimo grazie ad una bella triangolazione conclusa in maniera vincente da Larin, il quale è abile a stoppare la palla, girarsi e segnare di esterno destro. Il Canada ha avuto diverse occasioni nitide, ma anche la selezione bosniaca si è resa pericolosa.

Canada-Bosnia

In California al SoFi Stadium di Inglewood entra in scena la Nazionale statunitense con di fronte il Paraguay. Il finale è 4-1 per gli USA: autorete di Bobadilla al settimo, doppietta per Balogun, 31 esimo e al 46esimo della prima frazione; nel secondo tempo gol della bandiera per il Paraguay ad opera di Mauricio, al 73′, cala poi il poker Reina al minuto 98. Vittoria schiacciante per gli USA.

Il menù del giorno prevede: Qatar-Svizzera ore 21, Brasile-Marocco ore 24, Haiti-Scozia ore 3, Australia-Turchia ore 6. Il ct della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti e il Commissario Tecnico della selezione turca Vincenzo Montella pertanto faranno il loro debutto in questo torneo.

Fonte foto: Goal.com