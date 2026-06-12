Diario Mondiale 2026: il Messico padrone di casa non sbaglia, ribaltone Corea del Sud! Il menù delle prossime ore

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Una delle tre nazionali ospitanti, la Tricolor, ha battuto il Sudafrica con un gol per tempo, mentre nella notte Son e compagni hanno rimontato la prima europea a scendere in campo. Ecco com’è andata la prima giornata del girone A

Davanti ad uno stadio Azteca gremito di tifosi (oltre 80 mila anime), il Messico padrone di casa non sbaglia il debutto e batte per 2-0 il Sudafrica con un gol per tempo. Grande protagonista della partita Julian Quinones, attaccante di origini colombiane e goleador nel campionato saudita con la maglia dell’Al-Qadisiya (33 gol), la squadra Mateo Retegui. Già al minuto 9, il Messico è già in vantaggio, grazie alla fiammata del classe 1997. Nella ripresa, al 67′, Raul Jimenez firma il raddoppio. Bellissima la storia di Jimenez, che appena 6 anni fa, nel novembre 2020, rischiò sia la carriera che la vita in uno scontro aereo con David Luiz, durante un Arsenal-Wolverhampton di Premier League. Jimenez subì una durissima frattura cerebrale, con tanto di emorragia. Sei anni dopo segna il gol al Mondiale di casa. Il calcio sa sempre regalare storia uniche e da mille e una notte.

Raul Jimenez abbracciato dai compagni

Il girone A ha visto nella notte italiana, ore 4, lo scontro tra la Corea del Sud e la Repubblica Ceca. Dopo un primo tempo con poche emozioni, il match si infiamma nella ripresa. La trama del match è abbastanza chiara: da un lato la tecnica dei sudcoreani, guidati soprattutto dal talento del PSG Lee Kang-in; dall’altro, la fisicità dei cechi.

Ed è proprio grazie a quest’ultimo fondamentale, che al minuto 59′ della ripresa, la partita si stappa: lunga rimessa laterale di Coufal e incornata precisa del capitano Krejci. Ma la Corea del Sud gioca un gran calcio, e con qualità e idee rimette tutto in parità al 67′: imbucata di Lee Kang-in per Hwang in-Beom, che ha la lucidità di sterzare davanti Kovar e poi con uno scavetto batterlo per l’1-1 sudcoreano. La squadra asiatica non molla la presa e con un’altra azione da urlo trova il 2-1: verticalizzazione per l’autore del gol Hwang in-Beom, traversone preciso del centrocampista del Feyenoord e preciso tap-in di Oh Hyeon-Gyu per la vittoria finale.

Corea del Sud saluta dopo la vittoria

Il girone A, in questo momento, vede Messico e Corea del Sud in testa con 3 punti ciascuno, 0 invece per Repubblica Ceca e Sudafrica.

Diario Mondiale 2026, il programma di oggi

Il Mondiale va avanti nella giornata di oggi con una partita del gruppo B, Qatar-Svizzera, e una del gruppo D, ossia USA-Paraguay. La prima sfida andrà in scena alle ore 21 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. In campo, la nazionale qatariota che 4 anni fa ospitò per la prima volta il Mondiale, chiudendo il proprio girone all’ultimo posto e con 0 punti all’attivo; e la Svizzera di Murat Yakin. Gli elvetici rimangono una nazionale sempre molto interessante e temibile, basti pensare a cosa successe contro l’Italia nell’ultimo Europeo.

Granit Xhaka e Remo Freuler

Alle 3 italiane scenderà in campo la nazionale USA contro Paraguay. C’è grandissima attesa per l’esordio della seconda delle 3 nazionali ospitanti del Mondiale. Al SoFi Stadium di Inglewood, California, la nazionale a stelle e strisce è chiamata a replicare quanto fatto nella serata di ieri dal Messico. Ovvero vincere davanti al proprio pubblico. Pulisic e compagni avranno una grande responsabilità. Un intero paese spinge gli USA verso il successo. Ma occhio al Paraguay, ritornato al Mondiale dopo 16 anni. L’ultima volta nel 2010, quando fece parte del girone dell’Italia, superando anche i gironi e arrivando fino ai quarti di finale.

Christian Pulisic

Sandro Caramazza

Fonte foto: RSI, Fanpage, La sintesi, Goal.com