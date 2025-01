Juve, le condizioni di Vlahovic e Conceicao verso il Torino

Tempo di lettura meno di un minuto

I due si sono allenati a parte nell’allenamento odierno e verranno valutati nei prossimi giorni

Nella giornata di oggi la Juventus ha lavorato per preparare al meglio il derby di sabato contro il Torino. Assenti dall’allenamento Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao per problemi fisici. Il serbo ha un affaticamento muscolare mentre l’esterno ex Porto ha subìto un infortunio alla coscia ma, fortunatamente, senza lesioni. I due, che oggi hanno lavorato a parte, saranno valutati nei prossimi giorni per capire se riusciranno ad esserci in panchina nella sfida di sabato alle 18. Vlahovic, ad oggi, è quello che preoccupa meno e che ha più possibilità di recuperare rispetto a Conceicao.

Davide Farina