Addio a Rino Tommasi, leggendaria voce del tennis e della boxe

Si è spento a Verona all’età di 90 anni il giornalista diventato celebre per sua la passione per lo sport e le telecronache, oggi il mondo del giornalismo italiano lo ricorda e si stringe attorno ai familiari

L’ultimo round di Rino Tommasi. Se n’è andato stamattina il celebre giornalista che ha fatto sognare gli appassionati soprattutto di boxe e tennis. La sua voce inconfondibile ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori narrando match epocali. Rino Tommasi, che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 23 febbraio, è stato una grande firma di alcune delle più importanti testate d’Italia. Diventa giornalista dopo una discreta esperienza da giocatore di tennis. Scriverà per Il Messaggero, Tuttosport e soprattutto per La Gazzetta dello Sport, oltre che diverse collaborazioni. Nella rosea rimarrà per oltre quarant’anni. Sarà il primo direttore della redazione sportiva di canale 5 nel 1981.

Diventa il simbolo di due sport in particolare: boxe e tennis. Del primo sarà telecronista e organizzatore di eventi. Negli anni ’80 creerà e condurrà sulle reti Finivest la trasmissione “La grande boxe”, dedicata proprio alla narrazione della storia del pugilato. Per quanto riguarda il tennis diventano leggenda le sue telecronache insieme soprattutto all’amico Gianni Clerici, ex tennista e giornalista scomparso nel 2022. I due terranno compagnia agli appassionati di quello sport molti anni, su Tele+ e poi su Sky. Il loro stile era inconfondibile, professionale ma allo stesso tempo confidenziale. Celebre la loro frase: “Commentiamo le partite come due amici che si ritrovano davanti alla TV. Ci pagano per svolgere un lavoro per il quale pagheremmo noi!“. Alcuni dei suoi modi di dire durante la narrazione dei match tennistici entrano nel gergo quotidiano di tutti.

Con Gianni Clerici in cabina di commento al Roland Garros – Fonte repubblica.it

Per quanto riguarda il calcio si è sempre professato tifoso dell’Hellas Verona. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo ormai quasi 11 anni fa e nonostante non fosse il suo sport principale anche dal punto di vista calcistico aveva le idee chiare. Clicca qui per leggere la nostra intervista a Rino Tommasi. Era intervenuto anche nella nostra trasmissione radiofonica.

Personalmente ricordo con nostalgia soprattutto la voce di Rino Tommasi. La mente va subito alle calde giornate estive quando ci accompagnava con le sue parole attraverso i match leggendari di Wimbledon. Nonostante qualcuno non fosse propriamente un seguace del tennis lui riusciva ad appassionarti grazie agli aneddoti e alle statistiche di cui era grande divoratore. Non per altro il suo amico Clerici coniò il soprannome di “ComputeRino”.

La redazione di Passione del Calcio si stringe attorno alla famiglia di Rino Tommasi porgendo le più sentite condoglianze.

Glauco Dusso