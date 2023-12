José Mourinho multato per le dichiarazioni contro Berardi ed arbitri

Tempo di lettura meno di un minuto

Era accaduto nella conferenza stampa in occasione della gara esterna con il Sassuolo

Il tecnico, come da abitudine, non ci era andato leggero soprattutto con Domenico Berardi, dipingendo il calciatore come poco rispettoso del fair play, dell’arbitro ed il VAR, profili che non lo facevano sentire tranquillo. Fortunatamente per lui e per la Roma, però, è arrivata solo una sanzione pecuniaria e si è quindi riusciti, grazie al patteggiamento, ad evitare una squalifica. 20mila euro per José ed altrettanti per la società capitolina. Gli importi verranno versati in beneficienza all’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

Luigi A. Cerbara