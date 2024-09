Italia: Kean lavora a parte, è in dubbio per la Francia

L’attaccante della Fiorentina non si è allenato in gruppo con gli altri convocati, da valutare la sua presenza nel match di venerdì sera contro i transalpini

Tra pochi giorni torna la Nations League e per l’Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla figuraccia ad Euro 2024, c’è subito un avversario durissimo: la Francia. Per la sfida ai transalpini del prossimo venerdì sono a disposizione del CT toscano tutti i convocati, tranne Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina infatti ha svolto lavoro differenziato non allenandosi insieme al resto dei compagni di nazionale. I motivi sono ancora da chiarire, così come l’entità dell’eventuale infortunio. In questi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti medici per capire se e quanto l’ex attaccante della Juventus starà fermo ai box.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)