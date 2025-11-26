Gasp recupera tre giocatori, il Bari esonera Caserta e ingaggia Vivarini mentre CR7 giocherà l’esordio al Mondiale

Tempo di lettura 2 minuti

Gian Piero Gasperini può sorridere visti i recuperi imminenti di Dybala, Hermoso e Bailey. I tre si sono allenati con il resto del gruppo e, come annunciato dallo stesso allenatore giallorosso, saranno convocati contro il Midtjylland solo se potranno giocare. D’altro canto, a meno di ricadute, Gasp potrà contare su di loro per l’attesissimo big match di domenica contro il Napoli.

Il Bari ha scelto di esonerare Fabio Caserta visti i risultati non all’altezza in questi primi mesi di stagione. I biancorossi si trovano al quartultimo posto in classifica con 13 punti guadagnati e, cosa non da meno, non hanno mai espresso il gioco sperato. A sostituire Caserta sarà Vincenzo Vivarini che ha allenato il Pescara fino all’11 novembre prima di perdere il posto. Vivarini aveva già guidato il Bari in C nella stagione 2019/20. Questo dovrebbe essere il futuro del Bari con le ufficialità che sono attese nelle prossime ore.

Cristiano Ronaldo potrà giocare l’esordio al Mondiale con il suo Portogallo. CR7 aveva rimediato una squalifica di 3 giornate per una gomitata data durante la penultima gara di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l’Irlanda. La FIFA ha scelto di diminuire, da tre a una partita, la squalifica di Ronaldo che, avendo già saltato la sfida vinta 9-1 contro l’Armenia, potrà dunque essere presente all’esordio del Portogallo al Mondiale 2026.

