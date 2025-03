Italia double-face, la Germania ringrazia: azzurri eliminati e con la Norvegia per il mondiale

Tempo di lettura 1 minuto

Nel ritorno dei quarti di finale di Nations League primo tempo osceno dei ragazzi di Spalletti che finiscono tre reti sotto, reazione incoraggiante nella ripresa ma non basta, 3-3 finale e tedeschi in semifinale col Portogallo

Un’Italia dalla doppia personalità quella vista ieri sera a Dortmund, risultato finale 3-3 e 5-4 complessivo a favore della Germania. Prima frazione inconcepibile per concentrazione e personalità, gli azzurri vengono travolti da tre gol di cui uno, il secondo, ai limiti della decenza. Dopo il rigore di Kimmich nazionale italiana che si fa bucare su calcio d’angolo battuto a sorpresa mentre i giocatori azzurri discutevano per l’azione precedente, Donnarumma compreso. Musiala a porta sguarnita, intanto, depositava in rete. Il solito Kleindienst arrotondava allo scadere. Nel secondo tempo altra Italia con la Germania in difesa. Una doppietta di Kean e il rigore finale di Raspadori fanno aumentare i rimpianti. Rimangono dubbi su un rigore revocato agli azzurri al 75′ che avrebbe dato un altro sapore alla sfida. Tedeschi dunque in semifinale con il Portogallo. Italia che dovrà interrogarsi sul blackout del primo tempo che fa il paio con una grande seconda frazione la quale ci fa ben sperare, ma solo quando voglia e concentrazione sono al massimo. Infine si è delineato il girone per le qualificazioni al prossimo mondiale 2026. Con la sconfitta di ieri il gruppo dell’Italia sarà formato da : Norvegia, Moldavia, Estonia e Israele. Prima sfida proprio contro Haaland e compagni il 6 giugno a Oslo. Quest’ultimi hanno già vinto la prima gara in Moldavia per 5-0.

Glauco Dusso