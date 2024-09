Inter, stop per Barella

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista della nazionale tornerà dopo la sosta per la Nations League per un problema alla coscia destra

Brutte notizie in casa Inter, si ferma Nicolò Barella. Il numero 23 nerazzurro ha accusato una distrazione al retto femorale della coscia destra durante il derby di domenica contro il Milan e molto probabilmente tornerà a disposizione di Inzaghi solo dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo del centrocampista sardo è di essere disponibile per il big match di domenica 20 ottobre in casa della Roma. In questo periodo sarà Frattesi, ma anche Zielinski, a sostituire Nicolò Barella nel centrocampo nerazzurro.

Davide Farina