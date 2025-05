Inter: Lautaro Martinez e Frattesi ancora a parte, ma puntano alla convocazione col Como

Tempo di lettura 1 minuto

I due giocatori nerazzurri infortunati da settimane dovevano essere inizialmente preservati per la finale di Champions League contro il PSG, ma potrebbero rientrare già nell’ultima giornata di campionato

Un finale di campionato al cardiopalma, con sullo sfondo la sfida contro il Paris Saint-Germain che vale la Champions League. In otto giorni l’Inter si gioca due trofei di capitale importanza e per farlo Inzaghi spera di avere tutti, ma proprio tutti, a disposizione. Dopo l’eroica semifinale di ritorno col Barcellona, il tecnico italiano aveva deciso di tenere precauzionalmente a riposo i due infortunati Lautaro Martinez e Frattesi, per averli al meglio in vista della finale di Monaco di Baviera contro il Psg. Poi però, grazie ai due pareggi consecutivi del Napoli, si è riaperta la corsa Scudetto. Per questo motivo, il centravanti argentino ed il centrocampista ex Sassuolo stanno provando a bruciare le tappe per esserci già contro il Como venerdì sera. I due giocatori ancora oggi si sono allenati a parte ed è improbabile che partano titolari, ma potrebbero essere comunque convocati e impiegati a partita in corso. Altre due frecce nell’arco di Simone Inzaghi, per tentare un sorpasso sul Napoli che fino a due settimane fa sembrava impossibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.virgilio.it)