Europa League: tutto pronto per la finale, Manchester United e Tottenham si sfidano per salvare la stagione

Questa sera a Bilbao il derby inglese assegnerà l’ex Coppa Uefa, una possibilità concreta per Red Devils e Spurs di riscattare un’annata piuttosto deludente per entrambi i club

Da diversi anni ormai, Manchester United e Tottenham faticano a tenere il passo delle altre big di Premier League. In questa stagione in particolare, Red Devils e Spurs hanno avuto un rendimento pessimo in campionato, tant’è che alla 37esima giornata non hanno ancora raggiunto quota 40 punti ed occupano rispettivamente la 16esima e la 17esima posizione. In Europa però, entrambe le squadre hanno meritatamente conquistato la finale di Europa League che si disputerà questa sera al nuovo San Mamés di Bilbao.

Trattandosi di un derby inglese, i precedenti tra i due club a livello nazionale sono ovviamente tantissimi, ma quello di stasera sarà il primo incontro tra United e Tottenham in una competizione UEFA attuale (infatti ci sono due precendenti sfide nella Coppa delle Coppe, una vittoria a testa con passaggio del turno dello United nella stagione 1963/64). Gli Spurs in questa stagione hanno vinto tutti e tre gli scontri diretti giocati contro i Red Devils (due in Premier ed uno in Coppa di Lega) e in generale non perdono con i rivali da sei partite, di cui cinque con Postecoglou in panchina. Il tecnico australiano inoltre ha già affrontato (perdendo) lo United ben 25 anni fa, al Mondiale per Club Fifa, quando era alla guida del South Melbourne. Amorim invece, da allenatore dello Sporting Lisbona, è rimasto imbattuto nei due incontri disputati con i bianchi di Londra, un pari e una vittoria, nella fase a gironi della Champions League 2022/2023.

Le quote dei bookmakers danno leggermente favorito il Manchester United per la vittoria, ma la finale di questa sera si preannuncia tesa ed equilibrata. C’è tanto in palio: un trofeo europeo, la qualificazione alla prossima Champions League ed in generale la possibilità di riscattare una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare per entrambe le squadre.

Luca Missori

