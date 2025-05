Il Tottenham trionfa in Europa League!

Tempo di lettura 2 minuti

Notte incredibile al San Mamés di Bilbao, gli Spurs battono il Manchester United 1 – 0 e conquistano un trofeo dopo ben 17 anni di digiuno

L’ Europa League 2024 – 2025 è del Tottenham! Gli Spurs, in una finale tutta inglese contro il Manchester United, vincono 1 – 0 con un goal al 42esimo di Johnson deviato da Shaw, portandosi a casa oltre che il trofeo anche la qualificazione per la prossima Champions League. I Red Devils sfiorano il goal del pareggio al 68esimo e all’ultimo minuto di recupero senza riuscirci. Una vittoria anche un po’ italiana grazie alla parata del nostro azzurro Vicario al 97esimo che riesce a bloccare la palla e blindare il risultato. Altro italiano in rosa, il difensore Udogie nel dopo partita, ha definito il portiere azzurro un vero e proprio fenomeno.

Udogie e Vicario

Se non fosse stato per questa notte di emozioni, per gli Spurs il 2025 sarebbe stato un anno da dimenticare con il 17esimo posto nella classifica in Premier League. La squadra guidata da mister Postecoglou con questa vittoria oltre che a salvare la stagione riesce ad avere un occhio al futuro diverso con prospettive decisamente più ambiziose. Per il Tottenham è il terzo trofeo di Coppa UEFA – Europa League e raggiunge in totale 25 trofei ufficiali, 21 nazionali e 4 internazionali che la vedono tra le “ Big Six” del calcio inglese.

Una vittoria così importante, quando tutto sembra ormai perso ha un valore ancora più forte. Nel calcio non esistono regole precise e matematiche, non esistono pronostici assoluti. Alla fine arrivare 17esimi in classifica, tra gli ultimi 4 della Premier League, non ha precluso al Tottenham di continuare a sognare in grande. Il trofeo conquistato ieri sera è stata la dimostrazione di come nel calcio, così come nella vita, non conta solo da dove si parte ma soprattutto dove si vuole arrivare. La festa degli Spurs al grido del loro motto “Audere est Facere” ( Osare è fare) nel cuore di Londra è iniziata!

Fonti foto: skysport.it -thesun.co.uk

Silvana Perrini