Inter: Lautaro e Dimarco verso il recupero per il derby

L’attaccante e l’esterno nerazzurri non sono partiti titolari contro il City per dei problemi fisici ma domenica nella stracittadina dovrebbero esserci dal primo minuto

Due pareggi di fila, di tono e di importanza diversi, quelli rimediati dall’Inter contro Monza e Manchester City. La prestazione di mercoledì all’Etihad ha rinfrancato Inzaghi in vista del derby di domenica sera contro il Milan ed altre buone notizie arrivano dall’infermeria. Dimarco infatti, che ha saltato la trasferta di Manchester per un affaticamento muscolare, sta già meglio e ha buone possibilità di partire titolare contro i rossoneri nella stracittadina; anche Lautaro Martinez, che contro i Citizens ha giocato solo l’ultima mezz’ora, molto probabilmente ci sarà dal primo minuto domenica prossima, nonostante una condizione fisica non ottimale in questo inizio di stagione. Recupera infine anche Arnautovic, che però siederà in panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: FcInter1908.it)