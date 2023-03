Inter: Inzaghi in bilico per la prossima stagione, ipotesi Conte bis 

Il tecnico pugliese, liberatosi dal Tottenham, vuole tornare l’Italia e la dirigenza nerazzurra starebbe valutando il suo nome per sostituire l’ex allenatore della Lazio

Mancano ancora più di due mesi alla fine della stagione e nonostante l’Inter sia ancora in corsa in tre competizioni tiene banco il futuro di Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio sta facendo bene in Europa e nelle coppe nazionali, ma il suo rendimento in campionato non convince del tutto i dirigenti nerazzurri, che secondo le ultime indiscrezioni si starebbero guardando intorno. Il primo nome è quello di Antonio Conte, che di recente ha risolto il suo contratto col Tottenham. Il tecnico pugliese vorrebbe tornare in Italia e sembrerebbe essere proprio l’Inter la sua prima scelta. Società e allenatore però non si sono lasciati bene e le discussioni sui limiti della rosa a disposizione potrebbero ripresentarsi. Resta alla finestra la Roma, che in caso di addio di Mourinho punterebbe proprio su Conte per sostituire lo Special One.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)