Juventus: il ginocchio di Chiesa è ok, nessuna lesione 

L’esterno bianconero si è recato in Austria per verificare lo stato della tendinite che lo ha colpito nelle scorse settimane, l’esito del controllo è stato positivo, ulteriori esami sono previsti nei prossimi giorni

Buone notizie per la Juventus in vista della ripresa del campionato: Federico Chiesa sta meglio. L’esterno bianconero nei giorni scorsi è volato in Austria, precisamente ad Innsbruck, per fare visita professor Christian Fink, il medico che lo scorso anno lo ha operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa volta era previsto solo un controllo all’altro ginocchio, il destro, per via della tendinite che ha costretto l’ex giocatore della Fiorentina ad uscire anzitempo dal campo nelle sfide contro Friburgo ed Inter. Non sono state riscontrate lesioni, c’è un indolenzimento, ma niente di più. Nei prossimi giorni sono previsti altri esami, la sensazione che trapela dallo staff medico bianconero è quella di poter rivedere in campo Chiesa nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Più difficile invece una sua convocazione per la gara di sabato col Verona.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomecrato.com)