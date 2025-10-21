Home News Inter col turnover contro l’Union Saint-Gilloise, Napoli a caccia di riscatto col...

Inter col turnover contro l’Union Saint-Gilloise, Napoli a caccia di riscatto col Psv. Dyche al Nottingham Forest

Pio Esposito favorito per giocare titolare, mentre McTominay ritorna dal 1′. L’ex Everton alla guida dei Tricky Trees

Riparte la Champions League, con Inter e Napoli oggi in campo rispettivamente contro Union Saint-Gilloise e Psv Eindhoven. I nerazzurri, reduci da sei vittorie di fila (sei punti in Champions League), non vogliono fermarsi e in Belgio proveranno a conquistare l’ennesima vittoria di questo periodo. Cristian Chivu si prepara ad un corposo turnover: dentro Bisseck, de Vrij, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto e Pio Esposito. Il baby attaccante del 2005 è in ballottaggio con Bonny, ma appare leggermente favorito.

Il Napoli, dopo l’inaspettato KO di Torino, va a caccia del riscatto. E proverà a farlo ad Eindhoven contro il Psv. Quanto all’infermeria, Conte non recupera Rasmus Hojlund. In avanti, spazio ancora a Lorenzo Lucca, mentre rientra quantomeno Scott McTominay, anche lui assente a Torino. In difesa, Spinazzola nuovamente terzino sinistro e Alessandro Buongiorno al centro della difesa con Sam Beukema. Per il resto, Politano, Anguissa e De Bruyne a completare la zona offensiva di campo.

Scott McTominay

Sperando che sia la volta buona. Se lo augurano i tifosi del Nottingham Forest, che si preparano ad accogliere il terzo allenatore di questo primissimo scorcio di stagione. Dopo gli addii di Nuno Espirito Santo e Ange Postecoglu, ecco che approda sulla panchina dei Tricky Trees, Sean Dyche. L’ex manager dell’Everton dovrà sistemare immediatamente le cose: il Nottingham è terzultimo con appena cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. E anche in Europa League le cose non vanno per il verso giusto: KO 2-3 all’esordio contro il Midtjylland.

Sean Dyche

