Inter: Acerbi out anche con la Lazio, probabile ricaduta

Il difensore 36enne non ha ancora recuperato dall’elongazione del bicipite femorale e salterà l’11esima partita stagionale

Brutte notizie in casa Inter. Come dichiarato da Simone Inzaghi al termine della sconfitta con il Bayer Leverkusen, Francesco Acerbi non ci sarà neanche nella gara di campionato contro la Lazio. Il difensore non ha ancora recuperato dall’infortunio patito una ventina di giorni fa e dovrà rimandare il suo rientro. Si teme dunque una ricaduta visto che teoricamente il 36enne sarebbe dovuto scendere in campo contro la Fiorentina, cosa che non è accaduta così come nelle gare con Parma e Bayer Leverkusen. Questa ricaduta preoccupa e non poco l’Inter visto che, in estate, Acerbi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 e contro la Lazio salterà l’11esima partita stagionale.

