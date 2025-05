Inter, accordo con il Marsiglia per Luis Henrique

Tempo di lettura meno di un minuto

23 milioni di euro più 2 di bonus per l’esterno destro che sarà disponibile per il Mondiale per Club

La stagione dell’Inter non è ancora finita ma la dirigenza ha già individuato il primo acquisto dal mercato. I nerazzurri hanno trovato l’accordo verbale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro che nelle 33 partite stagionali ha realizzato 7 gol e 8 assist. 23 milioni più 2 di bonus (legati al percorso in Champions League dell’Inter) per il classe 2001 che, già dal Mondiale per Club, andrà a rinforzare la fascia destra nerazzurra.

Un’investimento molto interessante per una squadra che è già competitiva visti i risultati ottenuti in stagione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina