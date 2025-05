Barcellona: Lamine Yamal rinnova fino al 2031, arriverà a guadagnare 18 milioni di euro l’anno

Tempo di lettura 1 minuto

Il fuoriclasse spagnolo ha ufficialmente prolungato il suo accordo con il club catalano per altri sei anni, il suo ingaggio aumenterà ogni stagione partendo da 8 milioni di euro

Dopo tante indiscrezioni ora c’è anche l’ufficialità: Lamine Yamal ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2031. Il non ancora maggiorenne fenomeno spagnolo ha prolungato il suo accordo con il club blaugrana per altri sei anni a condizioni molto particolari. Il nuovo contratto infatti prevede un ingaggio a salire di stagione in stagione, partendo da 8 milioni di euro fino ad arrivare a 18 nel 2030 (attualmente Yamal ne guadagna 1,6). È inoltre prevista una clausola rescissoria fissata a 1 miliardo di euro. Una cifra esorbitante per qualsiasi club al mondo ed un segnale chiaro alla concorrenza: Lamine è blindato e non potrebbe essere altrimenti visti i numeri e il rendimento avuti finora da questo precocissimo campione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)