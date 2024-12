Infortunio per Donnarumma, diversi punti di sutura al volto dopo uno scontro con Singo

Tempo di lettura 1 minuto

Brutto infortunio per il portiere italiano che riceve un colpo in faccia con i tacchetti dall’ex Torino Singo

Gigio Donnarumma ha rischiato molto ieri nel match vinto dal suo PSG contro il Monaco. Intorno al ventesimo del primo tempo il terzino dei padroni di casa Singo gli rifila un colpo molto violento con i tacchetti prendendolo in piena faccia, nel tentativo di recuperare il pallone vacante. Il portiere finisce a terra con profonde ferite al volto ed è costretto ad uscire poco dopo; circa una decina i punti di sutura applicati sulle varie ferite e tanta paura per un colpo davvero brutto da subire. Singo è stato anche graziato dall’arbitro, era già stato ammonito in precedenza e per questo fallo non ha ricevuto alcun cartellino.

Fonte foto: ilmessaggero.it

Alessandro Fornetti