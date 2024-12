Conference League: Fiorentina, basta un pareggio contro il Guimaraes per la qualificazione

Tempo di lettura 1 minuto

I viola affrontano i portoghesi che li precedono di un punto in classifica, con un pareggio entrambe sarebbero già agli ottavi di finale

La Fiorentina di Raffaele Palladino prosegue il suo cammino in Conference League dopo aver interrotto la marcia di sette successi consecutivi in campionato con la sconfitta contro il Bologna. In Europa la squadra si trova al terzo posto, dietro solo agli avversari odierni ed al Chelsea a punteggio pieno. La situazione è dunque agevole per le due squadre che con un pareggio sarebbero entrambe già alla fase successiva, tuttavia entrambe vorranno la vittoria per proseguire con più decisione questo cammino. Palladino ruoterà tanto i suoi uomini come fa sempre in Europa, in porta dovrebbe toccare a Terracciano, mentre in Vnti dovrebbe rivedersi Gudmundsson dal primo minuto con Ikonè e Kouamè nel tridente alle spalle di Kean.

Fonte foto: gazzetta.it

Alessandro Fornetti