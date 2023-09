Infortunio Arnautović: si prevede un lungo stop

Tempo di lettura 1 minuto

La prima diagnosi parla di distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra e gli esami strumentali, previsti tra oggi e domani, daranno risposte più precise, ma le sensazioni sul rientro in campo di Marko sono pessime e si parla di oltre due mesi di degenza

Davvero sfortunato Marko Arnautović che si era già perfettamente inserito nell’organico nerazzurro, mostrando la giusta “garra” ogni volta che veniva chiamato in causa. Un ottimo rimpiazzo per far rifiatare i titolari, ma forse l’austriaco è anche qualcosa più di questo ed ora la sua assenza potrebbe farsi sentire. L’Inter “però” non sembra intenzionata a dare uno sguardo al mercato e, sia l’allenatore che l’AD Beppe Marotta, si dicono fermi sull’intenzione di andare avanti con l’organico attuale. Tre attaccanti potrebbero non sopperire alle necessità di una stagione davvero fitta di impegni e quindi Mr. Inzaghi dovrà sicuramente trovare valide alternative nella rosa attuale.

Luigi A. Cerbara