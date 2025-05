Play-off Serie B: l’andata delle semifinali sorride a Spezia e Juve Stabia

Tempo di lettura 1 minuto

Quattro compagini ancora in corsa per l’ultimo posto in A

I play-off della Serie B entrano nel vivo con le semifinali; dopo le vittorie di Juve Stabia e Catanzaro rispettivamente contro Palermo e Cesena, scattano le semifinali che si giocano in match di andata e ritorno e vedono l’ingresso di Spezia e Cremonese. Nel match giocato i liguri hanno battuto il Catanzaro per 0-2 mettendo già un’ipoteca verso la finale grazie alle reti di Di Serio e di Francesco Pio Esposito. Nell’altro incontro invece è la Juve Stabia ad ottenere la vittoria per 2-1 nel segno di Pierobon e Adorante, mentre per gli ospiti gol di Johnsen. Le semifinali di ritorno saranno domenica 25 maggio, dove finalmente si deciderà chi andrà in finale e si avvicinerà sensibilmente alla Serie A della prossima stagione.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti