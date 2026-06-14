Diario Mondiale 2026: Il Qatar stoppa la Svizzera, pari tra Brasile e Marocco, Scozia di misura contro Haiti, l’Australia batte la Turchia

Tempo di lettura 4 minuti

Turno pieno di sorprese quello andato in scena tra la serata di ieri e la nottata appena trascorsa, stasera debuttano anche Germania e Olanda

Chi pensava che il mondiale a 48 squadre avrebbe reso più scontate e prevedibili le partite della fase a gironi ieri si è dovuto ricredere. Sì perché le sorprese non sono mancate, a cominciare dal pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera a Santa Clara in California. I qatarioti, che nel mondiale casalingo di quattro anni fa non erano stati in grado di conquistare nemmeno un punto, riescono ad evitare la sconfitta con gli svizzeri proprio nel recupero del secondo tempo. Tanti rimpianti per la formazione di Murat Yakin, passata in vantaggio dopo 17 minuti grazie al rigore di Embolo, ma incapace soprattutto nel primo tempo di chiudere la pratica sprecando diverse occasioni. Il Qatar ha tenuto botta, nella ripresa ha rischiato molto meno e proprio allo scadere ha trovato il pari per via dell’autorete di Muheim.

(Qatar-Svizzera, fonte foto: Rsi.ch)

Stesso risultato e punteggio anche in quello che era il big match di giornata tra Brasile e Marocco a New Jersey. La selezione africana ha confermato quanto di buono fatto vedere in Qatar nel 2022 mettendo alle corde la Seleçao per gran parte del match. Una grande giocata individuale di Vinicius alla mezz’ora ha pareggiato l’iniziale vantaggio marocchino targato Saibari, 21esimo minuto. Nel secondo tempo zero reti e qualche emozione in meno, ma nel complesso si è trattato di un match godibilissimo soprattutto per merito della formazione di Ouahbi. Carlo Ancelotti invece non può ritenersi pienamente soddisfatto, a livello di qualità individuale e di gioco il suo Brasile avrà bisogno di qualcosa in più rispetto a quello che si è visto ieri notte se vuole provare ad arrivare in fondo al torneo.

Ismael Saibari, autore del gol del momentaneo vantaggio del Marocco contro il Brasile (Fonte foto: Chiamarsibomber.com)

Sfiora l’impresa invece Haiti, data sostanzialmente per spacciata dai bookmakers nel girone di ferro con Scozia, Marocco e Brasile, e invece autore di un’ottima prestazione. A livello tattico, la nazionale di Mignè ha imbrigliato al meglio delle proprie possibilità quella scozzese, che però è stata brava, ed anche un po’ fortunata, a passare in vantaggio a ridosso della mezz’ora con un tiro mancino di John McGinn deviato dalla difesa haitiana. Nella prima frazione, si è messo in mostra anche l'”italiano” Scott McTominay, andando vicino alla rete con una conclusione che si è stampata sul palo. Nel secondo tempo invece, Haiti ha provato a fare la partita, ma non è riuscita ad impensierire eccessivamente la Scozia, brava a difendere l’1-0 ed a portare a casa i tre punti. La partita è stata giocata a Boston.

(L’esultanza iconica di John McGinn dopo il gol decisivo contro Haiti, fonte foto: Fotmob.com)

Un’altra sorpresa infine, è venuta dalla sfida andata in scena nella prima mattinata italiana tra Australia e Turchia a Vancouver. Esordio amaro per la nazionale di Vincenzo Montella, partita con i favori del pronostico ma sorpresa da una selezione australiana messa benissimo in campo e in grado di sfruttare al meglio gli episodi. Migliori in campo per l’Australia? Il portiere Beach, il difensore del Parma Circati, ma soprattutto Nestory Irankunda, autore del bellissimo gol dell’1-0 in contropiede al 27′ del primo tempo. Da lì in poi, tante occasioni sprecate per i turchi, con i Socceroos che si sono difesi in maniera impeccabile ed hanno trovato il raddoppio con Metcalfe al 75′, chiudendo di fatto la contesa.

(Nestory Irankunda esulta insieme al suo compagno Touré dopo l’1-0, fonte foto: Romagiallorossa.it)

Il menù del giorno, tra stasera e stanotte, prevede altre quattro sfide molto interessanti: alle 19 la Germania esordisce contro Curaçao, alle 22 l’Olanda sfida l’insidioso Giappone, all’1 di notte ecco il match tra Costa d’Avorio ed Ecuador, mentre alle 4 del mattino ci sarà il calcio d’inizio di Svezia-Tunisia.

Luca Missori

(Fonte foto: Eurosport.it)