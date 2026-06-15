Panchine serie B, scelgono Padova, Carrarese e Modena! Roberto Mancini lascia il Qatar, il Real Madrid piazza i colpi Bernardo Silva e Cucurella

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Definiti i tecnici delle tre compagini cadette, l’allenatore italiano torna su piazza mentre i blancos sono scatenati sul mercato

Grandi novità sulle panchine di serie B. Si riempiono tre caselle vuote dopo la fine dello scorso campionato. A Padova hanno deciso, sarà Antonio Calabro a condurre i biancorossi. L’allenatore ha firmato un biennale e succede a Roberto Breda che aveva terminato il torneo passato. La Carrarese, orfana proprio di Calabro, ha scelto il suo nuovo mister che sarà Gabriele Cioffi, un profilo che ha già esperienze in serie A. Infine deciso anche il nuovo timoniere del Modena. Dopo Sottil guiderà i gialloblu Daniele Galloppa, reduce dallo scudetto primavera vinto con la Fiorentina. Adesso una prova importante per lui, la serie B.

Per degli allenatori che arrivano ce n’è uno che lascia il proprio incarico. Si tratta di Roberto Mancini che, dopo aver vinto il campionato in Qatar, ha dato le dimissioni dall’Al Sadd. Si rincorrono le voci sul fatto che possa essere lui il prossimo c.t. della nazionale italiana e questa mossa desta ben più di qualche sospetto. Potrebbe essere un messaggio per Giovanni Malagò, favorito alla presidenza della FIGC nelle prossime elezioni del 22 giugno. Ovviamente sarebbe un ritorno per Mancini sulla panchina dell’Italia, lasciata nell’estate del 2023 per raggiungere quella dell’Arabia Saudita.

Mancini lascia il Qatar, nazionale in vista – Fonte nonosolocalcio.news

Infine una volta vinte le elezioni per la presidenza del Real Madrid Florentino Perez si sta scatenando sul mercato. Dopo le ufficializzazioni degli arrivi di Mourinho, Dumfries e Konatè, ecco altri due colpi a sensazione per le merengue. Strappato alla concorrenza Bernardo Silva che arriverà a parametro zero dopo aver lasciato il Manchester City. Sulle sue tracce c’erano da tempo Barcellona e Atletico Madrid ma l’inserimento del Real ha sparigliato le carte. Inoltre sembra fatta anche per l’arrivo di Marc Cucurella dal Chelsea. Operazione da circa 60 milioni di euro. Niente male per essere soltanto alla metà di giugno in pieno campionato del mondo. Il Real Madrid ha le idee chiare sul futuro.

I due nuovi acquisti del Real Madrid – Fonte mozzartsport.co.ke

Glauco Dusso