Il nuovo stadio Sinigaglia: un progetto ambizioso per Como

Tempo di lettura 1 minuto

Il progetto è stato presentato ufficialmente dalla società lariana. Alla presenza del presidente Mirwan Suwarso e del sindaco Alessandro Rapinese, il piano prevede una riqualificazione in due fasi per trasformare lo storico impianto

Nella giornata di oggi, il Como ha svelato il progetto per il nuovo Stadio Sinigaglia, un evento atteso da tempo dai tifosi e dagli abitanti della città. La presentazione si è svolta nella sala Giunta del Comune di Como, alla presenza del presidente del club, Mirwan Suwarso, e del sindaco Alessandro Rapinese. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il futuro della squadra e della città, segnando l’inizio di una nuova era per lo sport locale. Il progetto prevede una riqualificazione completa dello stadio esistente, che sarà realizzata in due fasi distinte. La prima fase si concentrerà sulla modernizzazione delle infrastrutture esistenti, migliorando la sicurezza e l’accessibilità per tutti gli spettatori. La seconda fase, invece, prevede l’espansione della capacità dello stadio e l’integrazione di nuove tecnologie per offrire un’esperienza di visione all’avanguardia. La società ha espresso la volontà di completare la prima fase entro il 2026.

Sandro Caramazza

Fonte foto: qui Como