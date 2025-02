Atalanta-Bologna è il primo quarto di finale di Coppa Italia

Tempo di lettura 1 minuto

La Dea affronta la squadra di Italiano nella coppa nazionale. Le ultime sulle due squadre, che stasera si sfideranno una contro l’altra al Gewiss Stadium

Questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta ospiterà il Bologna per il primo quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. La partita, in programma alle 21:00, promette emozioni forti e un’atmosfera carica di tensione. Entrambe le squadre sono determinate a proseguire il loro cammino nel torneo. La Dea è in emergenza, in quanto dovrà fare a meno degli infortunati Scalvini e Kolasinac in difesa e di Scamacca, rientrato col Torino, ma nuovamente infortunato. Convocati i nuovi Maldini e Posch, ma in avanti dovrebbero partire dal 1′ Pasalic, De Ketelaere e Retegui. Il Bologna è reduce dalla vittoria contro il Como in campionato. Italiano punterà sul talentuoso Castro al posto di Dallinga, mentre Lucumì in difesa farà coppia con Beukema.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.com