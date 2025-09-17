Il Napoli recupera Meret per il Manchester City, Boban nuovo presidente della Dinamo Zagabria, Mbappé supera van Nistelrooy

Tempo di lettura 2 minuti

I partenopei avranno a disposizione il loro portiere per la sfida ai Citizens, l’ex stella del Milan assume un nuovo incarico, il fuoriclasse del Real Madrid continua a scalare posizioni nella classifica dei marcatori all-time della Champions League

Buone notizie per Antonio Conte: Alex Meret è completamente recuperato per la sfida di Champions League contro il Manchester City. L’estremo difensore italiano aveva saltato il match di sabato scorso contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare che ora è totalmente guarito. La sua titolarità contro i Citizens però non è certa, anzi il ballottaggio con Milinkovic-Savic, impiegato nella partita contro la Viola, è più che vivo che mai e come al solito l’ultima parola spetterà all’allenatore.

Dopo le esperienze alla FIFA, alla UEFA e il periodo da dirigente al Milan è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo per Zvonimir Boban. L’ex giocatore croato infatti è stato ufficialmente nominato come nuovo presidente della Dinamo Zagabria, la società che lo ha lanciato nel calcio professionistico nel 1985 e con cui, in sei anni, ha collezionato 109 presenze e realizzato 45 reti, prima di approdare nel campionato italiano. Queste le prime parole di “Zvone” da presidente: “Grazie a tutti, la Dinamo prima di tutto e sopra a tutti“.

Da un fuoriclasse del passato ad uno del presente. Ieri sera infatti Kylian Mbappé ha iniziato la sua stagione europea come meglio non poteva, grazie ad una doppietta su rigore che ha consentito al suo Real Madrid di battere il Marsiglia. Grazie a queste due reti, il giocatore francese ha superato un altro grande ex attaccante dei Blancos, Ruud van Nistelrooy, nella classifica dei marcatori all-time della storia della Champions League. Attualmente Mbappé si trova al sesto posto, a pari merito con Thomas Muller, a quota 57 gol. Il tempo per scalare ancora di più questa graduatoria è tutto dalla sua parte.

Luca Missori

