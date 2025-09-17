I bomber più costosi della storia del Cagliari

Tempo di lettura 7 minuti

Gli attaccanti hanno sempre rappresentato il cuore pulsante del club rossoblu

Dalla nascita del mito rossoblù negli anni sessanta e settanta, fino ai giorni nostri, la squadra sarda ha spesso affidato alle punte il compito di trascinare la formazione e di incarnarne l’identità. Non a caso, i tifosi ricordano soprattutto i goleador: nomi che hanno fatto la storia del Cagliari e, in alcuni casi, del calcio italiano.

Il caso più emblematico resta ovviamente Gigi Riva, simbolo immortale del Cagliari campione d’Italia nel 1970, capace di trasformarsi in leggenda con la maglia rossoblù. Negli anni hanno brillato altri bomber che hanno lasciato il segno: Luigi Piras negli anni settanta e ottanta, David Suazo nei primi anni duemila con le sue accelerazioni devastanti, sempre in quel periodo, più o meno, c’è stato l’estro di Mauro Esposito, prima ancora negli anni novanta si era distinto per l’impegno costante Roberto Muzzi. Attaccanti che, pur con caratteristiche diverse, hanno rappresentato per i tifosi la certezza del gol e l’orgoglio di una terra. L’ultimo bomber con una certa regolarità è stato Joao Pedro, 2014-2022.

Una squadra che non spende troppo, ma sa valorizzare

Il Cagliari non è mai stato un club noto per grandi investimenti: le cifre spese per gli acquisti, nel confronto con le big del campionato, sono sempre rimaste contenute. Eppure, nonostante risorse economiche più limitate, la società ha spesso dimostrato di avere un occhio attento nello scovare o valorizzare talenti offensivi. Molti degli attaccanti passati per l’isola hanno trovato in Sardegna la consacrazione, per poi spiccare il volo verso club più blasonati della Serie A.

È in questo contesto che si inserisce la curiosità e la passione dei tifosi, sempre desiderosi di sapere quale sarà il prossimo attaccante a indossare la maglia rossoblù. Oggi, con la velocità dell’informazione e l’immediatezza della rete, è naturale informarsi sulle ultime novità del calciomercato del Cagliari online su siti dedicati come Cagliari Calcio News, un gesto che per tanti sostenitori è diventato quotidiano, quasi un rituale di appartenenza. Le trattative e le indiscrezioni non sono solo notizie di mercato: rappresentano la speranza di vedere in campo il prossimo bomber capace di scrivere una pagina di storia.

Gli investimenti più importanti in attacco

Negli ultimi anni, pur senza raggiungere le cifre folli delle big, il Cagliari ha comunque compiuto alcuni sforzi economici significativi per il reparto offensivo. L’obiettivo era garantire gol, affidabilità e futuro alla squadra. Le operazioni più costose hanno riguardato soprattutto giovani in crescita o attaccanti già affermati, da cui si attendeva un rendimento decisivo.

Al vertice di questa speciale classifica ci sono quattro nomi della recente storia rossoblù: Simeone, Piccoli, Pavoletti e Cerri.

Giovanni Simeone

L’investimento offensivo più oneroso nella storia del Cagliari è legato a Giovanni Simeone, acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2020 per circa 13 milioni di euro. Figlio d’arte, con il peso di un cognome importante, il “Cholito” arrivò dalla viola in Sardegna in prestito nel 2019 con grandi aspettative: giovane, grintoso e con già un buon bagaglio di esperienza in Serie A.

Il suo rendimento, pur senza numeri straripanti, è stato positivo e ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi. Simeone si è distinto per generosità, spirito di sacrificio e gol pesanti in momenti cruciali, caratteristiche che gli hanno permesso di conquistarsi la stima dell’ambiente rossoblù. La sua esperienza a Cagliari ha rappresentato un capitolo significativo della sua carriera, prima di spiccare definitivamente il volo con le maglie del Verona e del Napoli. Per molti tifosi, rimane un attaccante che ha dato tanto in termini di impegno e carattere, oltre che un colpo di mercato importante.

Roberto Piccoli

Tra i colpi più recenti, Piccoli rappresenta una delle scommesse vinte dal Cagliari. Pagato circa 12 milioni dall’Atalanta questa estate, l’attaccante classe 2001 è arrivato con l’etichetta di giovane promettente.

L’unica stagione in Sardegna 2024/25 è stata la sua consacrazione: con 10 gol messi a segno in campionato, Piccoli ha avuto un ruolo determinante nella corsa salvezza del Cagliari, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e l’attenzione delle big italiane. Il suo rendimento ha confermato l’intuizione della società, che lo aveva individuato come uomo da cui ripartire.

Le ottime prestazioni hanno però acceso i riflettori del mercato: nell’estate 2025 l’attaccante è stato ceduto alla Fiorentina per circa 27 milioni di euro, garantendo al club sardo una plusvalenza importante e dimostrando ancora una volta la capacità del Cagliari di valorizzare giovani talenti.

Leonardo Pavoletti

Forse l’acquisto più simbolico di questa lista è quello di Leonardo Pavoletti. Arrivato nel 2017 dal Napoli per 9,8 milioni, Pavoletti ha rappresentato non solo un rinforzo offensivo, ma un vero leader. Il suo carisma, la sua capacità aerea e la sua dedizione alla causa lo hanno reso un beniamino del pubblico isolano.

Il momento più iconico della sua avventura in rossoblù è arrivato nella stagione 2022/23, quando è stato l’eroe della promozione in Serie A con il gol decisivo nei minuti di recupero nello spareggio contro il Bari. Una rete che ha consegnato al Cagliari una delle pagine più emozionanti della sua storia recente e che ha consacrato Pavoletti come simbolo indiscusso della squadra.

Alberto Cerri

Il caso di Cerri rappresenta invece la faccia più incerta del calciomercato. E’ stato acquistato per circa 9 milioni nel 2019 dalla Juve, nella stagione 2015/16 in rossoblu era in prestito dai bianconeri, stessa formula tra i due club per l’annata 2018/19, su di lui nel 2018 c’erano grandi aspettative dopo buone esperienze in Serie B e qualche apparizione in A. Tuttavia, la sua avventura a Cagliari non è mai decollata realmente.

Pochi gol, rendimento discontinuo e la sensazione di un giocatore che non è riuscito a esprimere appieno le sue potenzialità. Con il tempo, il suo nome è diventato simbolo di un investimento che non ha portato i risultati sperati, lasciando più rimpianti che soddisfazioni.

Fonte foto: Gazzetta.it