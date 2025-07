Il Napoli diventa grande, continua il processo di crescita azzurro

Tempo di lettura 3 minuti

L’avvento di Antonio Conte e lo scudetto vinto stanno mutando la caratura della squadra che adesso con più impegni dovrà fare lo step successivo, tutto si sta già muovendo

Qualcosa è cambiato. Il Napoli sta provando a non ripetere i vecchi errori, insomma sbagliando si impara. Lo sa bene Aurelio de Laurentiis che dopo lo scudetto vinto da Spalletti ha visto la sua creatura sgretolarsi dopo scelte discutibili e un mercato non all’altezza di una squadra campione d’Italia. Quest’anno che verrà, un’altra volta successivo al tricolore, le cose sembrano partite con un piede totalmente diverso. Il processo di crescita è iniziato nel modo corretto, ovvero quello da “club vincente una volta” a “club che potrebbe aprire un ciclo”. La guida di Antonio Conte, che ha sposato il progetto per il secondo anno dopo opportune garanzie, sta dando tutt’altro spessore a una società che solo pochi anni fa non sapeva gestire determinate situazioni.

Inter, Juventus e Milan in questo momento non offrono garanzie necessarie per poter competere con la formazione di Conte. Il club azzurro, quindi, sta approfittando di questo vento che è cambiato per spiegare le vele e portarsi in vantaggio rispetto alle altre.

Il tecnico salentino inizierà una stagione delicata per lui, cioè quella della conferma. Dovrà farlo affrontando più impegni, senza avere dunque tutta la settimana per preparare determinate partite. Ritroverà la sua kryptonite, quella Champions League che non l’ha mai visto protagonista e che lui ha forse un pochino snobbato nella sua storia. Le sue migliori affermazioni in campo europeo le ha avute in Europa League con la semifinale alla guida della Juventus e la finale persa contro il Siviglia quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Vuole essere assecondato con una rosa all’altezza e la società sembra andare proprio in quella direzione vista anche la disponibilità economica.

Il primo tassello verso il nuovo corso del Napoli è sicuramente l’approdo di Kevin de Bruyne, uno dei migliori centrocampisti del mondo sino a qualche anno fa. La carta d’identità si fa sentire ma un paio d’anni ad alto livello si possono ancora fare. Altra mossa pesante è la punta che si alternerà con Lukaku. Ultimi rumors portano al colpaccio Darwin Nunez, anche se pure la pista Lucca, italiano e di prospettiva, è ancora calda. Fatta anche per Noa Lang, forte esterno dal PSV, mentre si lavora anche per la difesa. Beukema da Bologna pare l’obiettivo principale. Insomma il Napoli non cede e acquista, la rosa sta prendendo corpo con calciatori intercambiabili in tutti i ruoli e validi su tutta la linea.

De Laurentiis sta quindi facendo evolvere la sua creatura. Adesso la squadra ha quelle alternative necessarie per poter competere in Italia e in Europa. Una vera big, cosa che probabilmente non è mai stata. Addirittura in serie A parte davanti a tutti senza se e senza ma. Cosa forse mai accaduta. Questo deve far riflettere su quello che sta diventando la squadra partenopea. Approfittando del calo delle grandi del nord tutto è pronto per un nuovo impero: il Napoli sta diventando la maggior potenza italiana. Chissà fin dove potrà spingersi.

Glauco Dusso