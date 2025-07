Mondiale per Club, la Juve si arrende al gol di Garcia

Tempo di lettura 1 minuto

La competizione dei bianconeri termina agli ottavi di finali con la sconfitta subita dal Real Madrid

Anche la Juventus, dopo l’Inter, abbandona il Mondiale per Club. I bianconeri vengono eliminati dal Real Madrid grazie al gol di Gonzalo Garcia al 54′. Nel complesso la Juve ha dato dei segnali positivi dopo la batosta subita dal Manchester City solo pochi giorni fa. La prima mezz’ora di gara è stata giocata alla pari con i bianconeri che hanno anche avuto delle occasioni da gol importanti. Da segnalare un ottimo Di Gregorio, uno dei migliori del torneo insieme a Yildiz, che ha evitato un passivo più ampio.

Da questo torneo la Juve può senza dubbio trarre delle cose positive: la squadra ha avuto del tempo extra per conoscere meglio Tudor e capire come vuole giocare mentre l’allenatore ha potuto valutare gli elementi della rosa per capire chi farà parte della Juventus 2025-26.

Nel complesso, visto che la Juve non partiva con l’idea di vincere il Mondiale per Club, il torneo bianconero non può essere definito un fallimento. La macchia è senza dubbio la gara contro il Manchester City che però ci può stare in un percorso nuovo e iniziato da poco come quello della Juventus con Igor Tudor in panchina.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina