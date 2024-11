Il Modena non esce dal tunnel, esonerato Pierpaolo Bisoli

Tempo di lettura 1 minuto

La sconfitta di sabato in Liguria è stata fatale per l’allenatore che è stato sollevato dall’incarico, squadra per il momento affidata al tecnico della primavera

Vittoria questa sconosciuta. È ormai più di un mese che il Modena non porta a casa un successo. La bellezza di sei partite (3 pareggi e 3 sconfitte) che non arrivano i tre punti per gli emiliani, l’ultima volta il 21 settembre in casa contro la Juve Stabia. La società, dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro lo Spezia, ha deciso di esonerare, a malincuore come da comunicato, Pierpaolo Bisoli. L’obiettivo è dare una scossa all’ambiente. In attesa del nome del sostituto la squadra sarà guidata dall’allenatore della primavera Paolo Mandelli. Tra i vari profili c’è anche quello di Pirlo, da poco esonerato dalla Sampdoria. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente sviluppi in merito alla panchina del Modena.

Glauco Dusso