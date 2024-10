Roma, rischio panchina per Dovbyk

Tempo di lettura 1 minuto

L’ucraino ha un problema al ginocchio che potrebbe fargli saltare la sfida al Torino di questa sera

Piove sul bagnato in casa Roma viste le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ex Girona non è al meglio per un fastidio al ginocchio e Juric, che ha bisogno di vincere per mantenere salda la panchina, potrebbe essere costretto a non schierarlo contro il Torino. Dovbyk ha dato comunque disponibilità ad essere convocato ma bisognerà vedere come starà nelle ore precedenti al match perché lo staff medico giallorosso vuole evitare di peggiorare la situazione dell’ucraino.

In caso di forfait di Dovbyk, Juric dovrà decidere se schierare Dybala da falso nueve o se affidarsi a Shomurodov che non parte titolare in campionato con la Roma dal 9 novembre 2022.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina