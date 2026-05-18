Il Manchester City si prende anche la FA Cup, il Chelsea sceglie Xabi Alonso, Lewandowski saluta Barcellona

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A Wembley vittoria di misura dei ragazzi di Guardiola, doccia gelata per i blues che voltano subito pagina con il nuovo mister, il polacco ufficialmente pronto ad una nuova avventura

Guardiola ne ha vinta un’altra. Dopo la Coppa di Lega il tecnico spagnolo e il suo Manchester City si aggiudicano anche la FA Cup nella finale di sabato contro il Chelsea. A Wembley è sufficiente una magia di Semenyo che devìa di tacco in rete un assist di Haaland. Il City porta a casa il trionfo numero 8 in questa competizione e aggancia nell’albo d’oro alla stessa quota proprio il Chelsea, il Liverpool e il Tottenham. Adesso fari puntati sul finale della Premier League e la caccia all’Arsenal. Un eventuale successo anche in campionato porterebbe ai citizens un triplete domestico che Guardiola ha già centrato nel 18/19.

Rimaniamo in Inghilterra dove, dopo la grande delusione per la sconfitta in finale di FA Cup, il Chelsea si consola pensando già al futuro. È stato annunciato il nuovo tecnico per la stagione 2026/27. Sarà infatti Xabi Alonso a sedersi sulla panchina dei blues il prossimo anno. Lo spagnolo, esonerato dal Real Madrid quest’anno, trova subito una collocazione, stavolta in Premier League dove ha firmato un quadriennale. Il compito non sarà facile anche perché a Londra negli ultimi tempi regna la confusione. Chissà che anche grazie al suo aiuto non si riesca a fare un po’ di ordine nelle spese folli e nella rosa abnorme della squadra londinese.

Xabi Alonso pronto per la sua nuova avventura – Fonte telecitta.tv

Infine facciamo un salto in Spagna. Tramite un messaggio sui suoi canali social Robert Lewandowski annuncia la fine della sua avventura a Barcellona. Quattro anni conditi da tre successi nella Liga sono il personale albo d’oro del polacco che adesso è pronto a voltare pagina. La vittoria di ieri con il Betis ha portato il record di 19 vittorie su 19 in casa per i blaugrana. Ancora non è dato sapere il suo futuro, in tante saranno le squadre che prenderanno informazioni. Si parla dell’Arabia ma anche qualche altro club, tra cui anche in serie A, potrebbe essere interessato a un calciatore che si ad agosto compirà 38 anni ma che può ancora dire la sua vista la caratura di cui dispone. Il Barcellona ringrazia il suo giocatore per quanto fatto e conferma il desiderio del ragazzo di un nuovo inizio.

Lewandowski si congeda col trofeo della Liga – Fonte elperiodico.cat

Glauco Dusso