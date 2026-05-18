Catanzaro strepitoso, pareggi in Juve Stabia-Monza e Bari-Sudtirol, Kane e Lepaul re dei bomber in Germania e Francia, al Real Madrid quasi fatta per il ritorno di Mourinho

Catanzaro strepitoso, pareggi in Juve Stabia-Monza e Bari-Sudtirol, Kane e Lepaul re...

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La serie B vede l’andata delle semifinali playoff e del playout, si chiudono Bundesliga e Ligue 1 con i relativi capocannonieri, Florentino Perez ha l’accordo con lo Special One

Tempo di ultimi verdetti nel campionato cadetto. Ci si sta avviando verso la fine e si sono giocate le due partite d’andata per quanto riguarda le semifinali del playoff promozione. Incredibile successo per il Catanzaro che in casa annichilisce il Palermo per 3-0. Due gol per l’intramontabile Iemmello, chiude i giochi Liberali. Ritorno in Sicilia mercoledì sera. La Juve Stabia getta alle ortiche il doppio vantaggio, firmato Mosti e Okoro, contro il Monza facendosi raggiungere sul 2-2 da Carboni e Delli Carri. Domani in Lombardia la gara decisiva. Reti bianche, invece, nell’andata del playout per rimanere in B tra Bari e Sudtirol. Si deciderà tutto venerdì a Bolzano.

Chiudono i battenti Bundesliga e Ligue 1. Oltre alle vittorie finali di Bayern Monaco e PSG ci sono i successi personali. Parliamo dei due bomber. In Germania classifica cannonieri cannibalizzata da Harry Kane che chiude con 36 reti, quasi il doppio del secondo classificato, Undav dello Stoccarda con 19. In Francia nome inaspettato in cima alla graduatoria. Si tratta di Esteban Lepaul del Rennes, francese ma vista la concorrenza non presente nelle convocazioni per il mondiale, con 21 gol. Dietro di lui a 16 reti Greenwood del Marsiglia e Panichelli dello Strasburgo. Quest’ultimo ha dovuto alzare bandiera bianca dai primi di aprile per un grave infortunio al ginocchio.

Harry Kane si candida alla Scarpa d’Oro – Fonte tuttomercatoweb.com

Un epilogo che ha del clamoroso. Sembrava una fantasiosa ipotesi e invece alla fine si è concretizzata. Florentino Perez ha scelto Josè Mourinho per risollevare un Real Madrid ormai sbiadito e vittima della personalità dei propri giocatori. La figura dello Special One servirà appunto per rimettere ordine nello spogliatoio e gestire i grandi nomi. I blancos strapperanno quindi il tecnico al Benfica, con cui aveva un contratto fino al 2027, pagando una clausola che permette la risoluzione del contratto entro dieci giorni dalla fine dell’attuale stagione. L’accordo verbale c’è, manca l’ufficialità che arriverà sicuramente nelle prossime ore. Dopo tredici anni Mourinho tornerà a sedere sulla panchina della squadra più importante del mondo, alla faccia di chi gli dava del finito. Josè da Setubal ha ancora la propria da dire.

Josè Mourinho pronto al ritorno in quel di Madrid, sponda Real – Fonte diretta.it

Glauco Dusso