Social&Calcio – Ospite Alda D’Eusanio

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Giornalista, presentatrice, autrice, l’invitata della settimana ci ha regalato la sua simpatia e la sua schiettezza, mentre con l’argomento del giorno si è tentato di comprendere il perché non ci si senta soddisfatti pur raggiungendo un traguardo inseguito o, quantomeno, non lo si è mai a sufficienza. Nella sezione dedicata al calcio abbiamo valutato la corsa alla Champions League con le diverse possibili varianti

Perché non siamo più in grado di godere della soddisfazione di aver raggiunto un traguardo magari tanto sperato? Sembra ormai che sia sempre più difficile gioire a lungo dei risultati ottenuti, quasi come se fossero soltanto degli step, dopo il quale si debba passare a quello successivo e non ci si sofferma mai abbastanza per assaporare appieno la soddisfazione di aver agguantato un risultato tanto agognato. Probabilmente la forbice del successo si è così tanto ampliata che appare tutto troppo alla portata e quindi ciò che un tempo poteva essere un traguardo incredibile, oggi ci appare, appunto, soltanto un passaggio per la méta successiva. Verosimilmente anche un po’ triste, oserei dire, perché non si riesce più ad accontentarsi e a sentirsi appagati, ma si cerca sempre di andare oltre e l’orizzonte è sempre più lontano da raggiungere e, forse, questo non solo non appaga mai, ma crea aspettative irraggiungibili, rendendo la vita sempre meno soddisfacente ed invece sempre più stressante. Il nostro approfondimento è stato però anche più ampio, quindi ti consiglio di andare a guardare il video:

Perchè a volte siamo insoddisfatti subito dopo aver raggiunto ciò che desideravamo…

Questa settimana abbiamo avuto il grande piacere del collegamento video con Alda D’Eusanio, noto personaggio televisivo, nata dapprima come giornalista di attualità, sport, politica, per proseguire poi come ideatrice e conduttrice di talk show televisivi di successo come, ad esempio, L’Italia in diretta e Al posto tuo e tanto altro. Ci ha intrattenuto con la sua schiettezza e la sua simpatia, insieme anche a Giorgio, il suo pappagallo, da 27 anni, del quale ci ha raccontato la storia, narrandoci l’arrivo nella sua vita in un momento molto brutto e nel quale Giorgio ha avuto grande importanza. Alda ci ha parlato dei suoi successi e dello scotto conseguente anche alla sua schiettezza. Orgogliosa e sincera, una donna che ama definirsi libera e per questa libertà non ha voluto legarsi a correnti, partiti, gruppi di sorta cosa che le ha sempre richiesto il pagamento di un dazio che però non le ha impedito di mantenere il suo punto fermo, essere libera! Tanto altro ci ha detto Alda, vieni a guardare ed ascoltare il resto: Alda D’Eusanio – libera e schietta

Nella sezione dedicata al calcio abbiamo disquisito sulla corsa Champions che si è fatta davvero infuocata dopo le sconfitte delle maggiori pretendenti, almeno sulla carta e per la classifica, come Napoli e Milan, passi falsi che hanno accorciato di molto la classifica delle squadre in corsa e che vedono ora più che mai la Juventus super favorita e la Roma incollata ai rossoneri, senza dimenticare che anche il Como ha ancora una piccola speranza. Le prossime ed ultime due partite di campionato saranno davvero gare al cardiopalma ed i cuori dei tifosi delle squadre in corsa, potrebbero avere bisogno di defibrillatori a portata di mano! Il nostro redattore Davide Farina ci ha detto la sua e per conoscere il suo, come il nostro parere, ti consiglio di venire a vedere il video: Zona Champions infuocata

Fonte foto: youtube.com; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara